Pompei. Tra i 10 e 20 minuti le devastanti correnti eruttive del 79 d.c.

Durarono tra i 10 e i 20 minuti la correnti piroclastiche che colpirono Pompei durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. le ceneri vulcaniche, inalate dagli abitanti ne determinarono la morte per asfissia. E’ il risultato della ricerca dell’Università degli Studi di Bari-Dipartimento Scienze della Terra e Geoambientali, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e il British Geological Survey di Edimburgo. Uno studio elaborato sulla base di un modello matematico formato per definire tempi e modalità dei flussi piroclastici sull’abitato dell’Antica Pompei. Il flusso piroclastico è un flusso di materiale magmatico e gas ad alte temperature che scende dai fianchi di un vulcano grigio (o esplosivo). Paragonabili alle valanghe, i flussi si generano dal collasso della colonna eruttiva e scorrono lungo le pendici del vulcano a velocità che vanno dai 50 e i 700 chilometri orari, ad alta temperatura e con un’alta concentrazione di particelle. Il fenomeno si presenta sotto forma di nube (nube ardente quando di piccole dimensioni). Lo studio dei depositi piroclastici degli scavi archeologici di Pompei hanno portato alla determinazione di parametri fisico-meccanici delle rocce. Coi dati ottenuti è stato sviluppato il modello matematico che ha portato a simulazioni numeriche da cui sono stati ricavati i parametri fisici delle correnti piroclastiche e, di conseguenza, gli effetti che hanno prodotto sul territorio . E’ risultato alla fine che la durata del transito delle correnti piroclastiche è avvenuto in un lasso di tempo compreso tra i 10 e i 20 minuti.