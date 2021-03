Angri. Settore finanze: monta il malcontento della maggioranza.

Bilancio di previsione al centro del dibattito politico. Si registrano ancora rallentamenti all’importante strumento finanziario dell’ente che come lo scorso anno potrebbe essere approvato in tempi non proprio ragionevoli per rimettere in moto la macchina comunale, paralizzata proprio dalla mancanza di liquidità anche per le attività di ordinaria amministrazione.





















Pressioni dalla maggioranza.

Una gran parte della maggioranza sarebbe costantemente in pressione sul sindaco Cosimo Ferraioli chiedendo un avvicendamento necessario alla guida del settore economico – finanziario diretto da Angela Pauciulo. Secondo le solite “attendibili” fonti di palazzo pare certo che il sindaco Ferraioli, lavandosene le mani, abbia chiesto alla sua maggioranza un nome per il possibile avvicendamento della “ragioniera capo”, ma non ci sarebbero alternative e quindi la sua permanenza diventa quasi “coattiva”.











Le osservazioni di Gaetano Mercurio.

Il settore già nelle scorse settimane è finito al centro di un’accesa polemica fatta dall’ex assessore delegato Gaetano Mercurio che si è fatto portavoce di un più diffuso ma celato malcontento nell’attuale compagine di governo cittadino che, cronicamente, da tempo chiede la revisione di questo settore fondamentale e nevralgico per le attività politico e amministrative. “Tentenna” Ferraioli aspetta, come da sua furba consuetudine, la mossa dei suoi alleati che sembrano siano sempre più scontenti dell’andamento della macchina comunale ormai sull’orlo del collasso proprio per la conseguente mancanza di liquidità e di personale che ha seriamente imbrigliato l’amministrazione comunale in questo particolare momento di emergenza COVID-19 moltiplicandone al quadrato tutte le criticità.

Luciano Verdoliva

