Nocera Inferiore. Buoni spesa, proroga al 30 marzo

L’ Amministrazione comunale ed il settore socio formativo del Comune di Nocera Inferiore, in ragione del momento di grave difficoltà vissuto dalla cittadinanza dovuto alla ripresa dei contagi, hanno deciso di prorogare i termini per la richiesta del sussidio. Si ricorda che l’ erogazione dei buoni spesa è rivolto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’ emergenza epidemiologica da Covid-19.



Come accedere ai buoni spesa

I soggetti beneficiari per accedere ai buoni spesa dovranno confermare attraverso specifica autodichiarazione, ( il Modulo allegato all’ Avviso è presente sul sito istituzionale dell’ Ente ), il permanere delle condizioni e dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell’istanza di cui all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale N. 2281 del 09/12/2020;

I link utili

Il Modulo dell’Autocertificazione, scaricabile dal sito del Comune nella Sezione Avvisi e nella Sezione Settore Socio Formativo, sottosezioni Avvisi alla cittadinanza e Modulistica, con allegati in copia valido Documento di Identità e Codice Fiscale , dovrà essere presentato entro il 30/03/2021, tramite posta elettronica al Segretariato Sociale ai seguenti indirizzi: maria.mandola@comune.nocerainferiore.sa.it; antonietta.aprile@comune.nocerainferiore.sa.it

In alternativa, e solo per chi è impossibilitato ad accedere in via telematica, il modulo di Autocertificazione già debitamente compilato, potrà essere consegnato a mano, previo appuntamento nel rispetto delle vigenti misure anti Covid-19, al Segretariato Sociale, Numero di telefono – 0813235484 – presso la sede di Via Libroia 1 – primo piano.



Dichiarazione del Sindaco Torquato.

“Ogni azione amministrativa a sostegno dei cittadini in difficoltà è seguita dall’ Amministrazione”