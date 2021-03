Scafati. Maggioranza in crisi c’è il rischio voto anticipato.

“Chiederò un atto di responsabilità verso la città, per assunzioni, opere pubbliche sospese dalla mala politica, servizi sociali”. Si avvicina il voto al Bilancio preventivo, ma la maggioranza di Cristoforo Salvati è tutt’altro che unita. Il sindaco prova a ricucire i pezzi ma il rischio di elezioni anticipate è concreto e potrebbe passare attraverso la costituzione di un nuovo gruppo consiliare che vede dentro almeno tre dei cinque dissidenti, promotori della sfiducia a Mario Santocchio. “Aspetto proposte e non critiche sterili altrimenti si ragiona con la logica dell’opposizione e in un momento complesso quale la pandemia non credo che la città possa comprendere le ragioni di un dissenso senza senso” aggiunge Salvati.





















Trattativa arenata.

Il primo cittadino ha ricevuto la delegazione di “Identità Scafatese”, con i consiglieri comunali Daniela Ugliano e Antonella Vaccaro presente anche l’assessore Raffaele Sicignano, delegato alle politiche sociali. Il primo cittadino ha ribadito la sua volontà di far entrare in Giunta la Ugliano, in sostituzione della dimissionaria Grazia Ranucci. L’offerta non è stata respinta a priori, ma è una decisione che passa, hanno ribadito, necessariamente dall’equilibrio con tutti e cinque i firmatari della sfiducia a Santocchio, confermando la solidità del gruppo in cui vi sono anche Pasquale Vitiello, Anna Conte e Paolo Attianese. Ieri sera vertice dei cinque e a seguire riunione di maggioranza per un punto sul voto al bilancio. Criticità sulla gestione delle Farmacie comunali. In questi giorni la responsabile del settore Economico Finanziario, Anna Farro, sta ricevendo non pochi esponenti di maggioranza per chiarire le loro comprensibili perplessità sull’incognita farmacie. Da tre anni gestite in totale assenza di convenzione dal Consorzio Farmaceutico, il Consiglio Comunale è chiamato a votare un bilancio in cui è previsto un incasso di oltre 5 milioni di euro dalla vendita delle farmacie, quando manca sia il bando e soprattutto non sono noti i loro bilanci.











Il danno erariale.

L’ombra di un danno erariale è dietro l’angolo, e questo alimenta le perplessità sia dei dissidenti che dei loro colleghi di maggioranza. In dubbio anche la tenuta del gruppo Insieme Possiamo, dove il capogruppo Vitiello non sembra avere il sostegno di Ida Brancaccio, più vicino alle posizioni di Pasquale Coppola, e comunque non intenzionata a rompere con il primo cittadino.













La mano di Santocchio?

E poi, non da ultimo e probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l’avvio del procedimento per la decadenza di Antonella Vaccaro e Paolo Attianese. Entrambi rei di avere cartelle esattoriali relative a multe non pagate. I due si sono visti iscritti all’ordine del giorno senza aver ricevuto un preavviso da Santocchio, da loro sfiduciato. “Non sapevo nulla” ha provato spiegare Salvati ai due, addebitando la decisione al solo Santocchio. Sarebbe però come dire che la mano destra non sa ciò che compie la sinistra. Non solo, pare che non siano i soli ad avere pendenze tributarie, ma entrambi sono gli unici a essere finiti sulla gogna mediatica, oltre che istituzionale.

Adriano Falanga

