Scafati. Rimesso in libertà falco razza Ghepio.

Alla presenza del dott. Toro dell’ASL e del Comandante della Polizia locale Salvatore Dionisio questa mattina è stato rimesso in libertà un falco razza Ghepio che nei giorni scorsi si era infortunato ed era stato trovato dal consigliere comunale Giovanni Bottone nei pressi della palestra di via della Resistenza. Probabilmente il falchetto aveva battuto contro qualche cavo della corrente o parte di qualche immobile ed era precipitato al suolo. Affidato alla polizia municipale il falchetto veniva consegnato al servizio veterinario ASL che ha prestato amorevoli cure ed appena lo stesso si ristabilito è stato rimesso in libertà lungo il corso del fiume in via Pasquale Vitiello all’altezza del polverificio e del parco fluviale