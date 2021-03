Vaccini, Scafati Arancione: “Creare lista di riserve”

"C'è necessità di regolarizzare la possibilità di avere dei “panchinari del vaccino”, persone pronte ad esser chiamate in caso di presenza di dosi in più"

Creare una lista di “riserve” per la vaccinazione. E’ la proposta lanciata da Scafati Arancione, in una lettera indirizzata al Comune e all’Asl Salerno, partendo dall’imperativo del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid.

«Dopo aver sentito tante storie in tutta Italia in cui gli operatori sanitari sono stati costretti a buttare migliaia di dosi di vaccino perché le persone prenotate non si erano presentate, sentiamo la necessità di regolarizzare la possibilità di avere dei “panchinari del vaccino”, persone pronte in qualsiasi momento ad esser chiamate in caso di presenza di dosi di vaccino in più, da consumare entro fine giornata – scrivono gli attivisti di Scafati Arancione – Abbiamo protocollato ad Asl e Comune di Scafati questa proposta: creare una lista di nominativi che potranno essere contattati all’ultimo momento in caso di disponibilità di dosi di vaccino anti Covid a fine giornata, rispettando l’ordine di priorità individuato dal piano nazionale».