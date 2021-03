VIDEO – Angri. Allagamenti Via Longa: c’è la commissione consiliare

Angri. La Commissione Ambiente e Sanità ha protocollato nei giorni scorsi una nota che dettaglia le criticità di due canali di scolo in Via Orta Longa





















Angri. Allagamenti Via Longa: c’è la commissione consiliare.

Gli scarichi otturati sarebbero una delle concause dei recenti allagamenti in Località Orta Longa. La Commissione Ambiente e Sanità, presieduta da Christian Montella e dai consiglieri Fattoruso, Manzo, D’Antonio e De Simone, ha protocollato nei giorni scorsi una nota con la quale dettagliatamente illustrano le criticità di due canali di scolo, siti nei pressi dello Svincolo della Strada Statale 268, che sembrano siano otturati da un’enorme mole di sterpaglie e detriti che non permette ai due canali di convogliare le acque in maniera ottimale compromettendone la propria funzione drenante.















Il primo passo verso la risoluzione del problema?

La nota è soltanto il primo passo percorso che dovrebbe portare alla risoluzione globale del problema come afferma la consigliera comunale Carmen Fattoruso che segue l’iter burocratico circa vertenza aperta con i vari enti competenti e il gestore della rete stradale di pertinenza.











Il servizio è di Aldo Severino

Vedi anche VIDEO – Angri. Allagamenti. Via Longa: sommersi da acqua e indifferenza