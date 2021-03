COVID. L’ondata dei contagi tra Scafati e Angri. Ora più controlli.

L’ondata dei contagi tra Scafati e Angri delle ultime 24 ore preoccupa particolarmente. Il Covid Hospital è nei limiti ma la situazione non è da trascurare. I controlli si fanno più serrati ai confini tra le due città e nelle ultime ore stanno registrando numerosi atti di violazione delle disposizioni regionali e ministeriali.

Stretta sui controlli ai confini.

La stretta dei controlli è stata ulteriormente intensificata anche in carenza di uomini e mezzi delle forze dell’ordine che, per tanto, hanno concentrato i controlli sulle principali arterie di collegamento tra i paesi cercando di limitare al minimo la circolazione. Non è ancora chiaro come possa essere ancora così altro il numero di positività a Scafati, ben 43 nelle ultime ore per un totale complessivo di 1071 contagiati fino ad oggi, i casi sono aggiornati al bollettino epidemiologico dell’ASL del 19 marzo scorso. Angri invece registra 24 nuovi casi per un totale complessivo di 567 casi registrati.

ReCro

