Pompei. Sostituzione dei pini di Villa dei Misteri

I pini ai lati della careggiata della rampa della via di via Villa dei Misteri sono stati abbattuti dal Comune di Pompei perché ritenuti pericolosi per l’incolumità delle persone. Saranno sostituiti da altri pini giovani o da alberi che saranno ritenuti più adatti dai due enti interessati all’operazione (Parco Archeologico e Comune di Pompei) al contesto paesaggistico e ambientale di alto valore culturale, considerato che si tratta di una strada perimetrale sul versante occidentale del Parco Archeologico di Pompei e pertanto un tratto di strada con vista all’interno degli Scavi. A tale scopo l’amministrazione comunale ha scritto alla direzione del Parco Archeologico per concordare tempi e modalità di detto intervento. L’operazione si dovrà svolgere in sicurezza (come è stata quella precedente di abbattimento dei pini) dato il transito che avviene sulla strada, che resta attivo siano chiusi al pubblico degli Scavi di Pompei. Sarà prevista probabilmente la presenza di un funzionario del servizio tutela del Parco Archeologico ai lavori che svolgerà la ditta incaricata, prima di estrazione delle radici dei pini che sono stati precedentemente tagliati e successivamente la messa a dimora delle giovani piante che sostituiranno i pini secolari che secondo una perizia dell’amministrazione comunale di Pompei erano diventati pericolosi.