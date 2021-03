S.Marzano. Valorizzazione Villa de Tilla: manifestazione d’interesse.

Una manifestazione d’interesse pubblica per la cura e la valorizzazione dell’Area di Villa de’ Tilla. Il Comune di San Marzano sul Sarno intende richiedere, ai sensi del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani” e approvato con Delibera di Consiglio comunale, la collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione per la cura e la valorizzazione dell’area verde attrezzata di Villa de’ Tilla, localizzata in Largo De Gasperi.

Le modalità di partecipazione.

Gli interessati potranno inoltrare entro le ore 12:00 del 5 aprile 2021 la dichiarazione d’interesse pubblico a partecipare alla procedura secondo le modalità indicate presenti nei documenti allegati pubblicati sul sito istituzionale del comune (clicca qui).

