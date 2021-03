Scafati. Sfiducia Santocchio: l’opposizione scrive al Prefetto.















Sfiducia a Santocchio, l’opposizione scrive al Prefetto. Si terrà il prossimo 7 aprile l’udienza al Tar sulla sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio. L’avvocato esponente di FdI aveva impugnato la delibera consiliare, ritenendola fondata su di uno Statuto e Regolamento sbagliati. La sfiducia, considerata come un atto politico, non è contemplata dal TUEL, che di contro prevede l’istituto della Revoca. Da qui la richiesta di annullamento del documento istituzionale.











Ricorso ignorato dal consiglio comunale.

Ma sia del ricorso che delle memorie difensive depositate, il consiglio comunale è del tutto all’oscuro e solo per una formalità si è venuti a conoscenza del tutto. E il 26 marzo all’ordine del giorno non vi è l’elezione del nuovo Presidente. Una circostanza che ha spinto i nove consiglieri di minoranza a chiedere l’intervento del Prefetto di Salerno, Francesco Russo. “Non è dato ad oggi sapere se e chi abbia nominato l’avvocato difensore dell’Ente in questa controversia, considerando che il Sindaco per ben due volte aveva espresso voto contrario alla mozione di sfiducia afferente le delibere in oggetto” scrivono Grimaldi, Russo, Carotenuto, Ambrunzo, Sarconio, Formisano, Fogliame, Acanfora Nicola e Acanfora Liliana.





















Richiesta tramite PEC.

Una richiesta arrivata tramite PEC anche alla Segretaria Comunale Giovanna Imparato, che però ha ritenuto di non dover rispondere per mancanza delle firme apposte digitalmente. I nove sono stati invitati a ritrasmettere l’interrogazione così come richiesto. “Sono sconvolto. Abbiamo mandato via PEC con firmato all’originale, come facciamo da anni – replica Michele Grimaldi – Sono due anni che le convocazioni di Consiglio e Commissioni giungono via PEC senza firma digitale. Incredibile”.

Adriano Falanga

