Pompei. Depuriamo la città

Ci voleva proprio una festa della primavera dedicata alla rigenerazione del verde pubblico a Pompei. In un quadro di manutenzione generale della città che prosegue in questi giorni lungo via Mazzini. All’interno delle aiuole delle palazzine popolari di via Nolana il RotarAct Club di Pompei, assieme all’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Vincenzo Mazzetti, ha piantato un Tiglio, albero noto per le sue proprietà depuranti dell’ambiente. Un dono a favore dell’ambiente locale che ha un valore generale: indicare il modo per mettere in essere azioni positive concrete al posto di dichiarazioni pubbliche inconcludenti sulle problematiche del cambiamento climatico che, proprio perché interessano tutti, ognuno di noi dovrebbe impegnarsi a fare la sua parte con azioni positive e piccoli sacrifici. Un’azione depurativa che si dovrebbe estendere dall’ambiente alla vita pubblica (specialmente la politica e la burocrazie). Sembra impossibile ma almeno in primavera stagione che rappresenta (ancora una volta) il rinnovarsi del ciclo vitale, è bello crederci.