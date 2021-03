Scafati. L’associazione Cinque Stelle vigilerà su tutte le manovre politiche

POLTRONE&SASA (SALVATI SANTOCCHIO).

Potremmo ribattezzare così l’attuale amministrazione comunale, riprendendo il nome di un noto marchio nazionale specializzato nella fabbricazione di poltrone. Anche la coppia scafatese SASA sembra essersi specializzata in questa attività, ora in ballo ci sono le nomine per il CDA dell’Acse e il rimpasto di giunta. Poco importa se siamo ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria, economica e sociale. Poco importa se non si ha più il conto preciso dei positivi,dei guariti,dei tamponi effettuati.

Ai due compagni di merenda interessa solo blindare la propria posizione di egemonia, da cittadini scafatesi esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per le nomine che saranno fatte per formare il nuovo CDA, non possiamo accettare persone senza un vero Cv e senza la giusta esperienza e soprattutto persone dalla falsa integrità morale che inneggiano all’onestà senza però mai applicarla nel loro percorso di vita umano e “professionale”.

Personaggi in cerca d’autore che sfruttano la politica solo per interessi personali, sarebbe un vero e proprio cazzotto in pieno volto a una città che sta attraversando uno dei periodi più bui di tutta la sua storia. Avremmo preferito vedere il sindaco schierato in trincea attivamente, sul fronte COVID, in quanto primo responsabile della sanità cittadina, invece al massimo possiamo leggere delle frasi poetiche che ogni sera pubblica sui suoi profili social, pratica che potrebbe tranquillamente evitare e dedicare quei momenti per fornire un’informazione completa e dettagliata sull’attuale stato dei contagi a Scafati. Resteremo vigili e attenti su tutti i nomi che saranno proposti e incalzeremo il sindaco per chiedergli conto delle scelte effettuate.

Eugenio Panella

Associazione Scafati Cinque Stelle