VIDEO – S. Marzano. Zuottolo: “Argini dei canali da mettere in sicurezza”

VIDEO – San Marzano. Zuottolo: “Argini dei canali da mettere in sicurezza”.

Allagamenti e COVID -19 tra le priorità emergenziali di questa prima parte di mandato della sindaca di San Marzano Sul Sarno Carmela Zuottolo. Un momento difficile per la comunità stretta nella morsa della pandemia ma anche dalle sempre più frequenti inondazioni conseguenza della rottura degli argini dei confluenti del fiume Sarno.





















Gli interventi.

Sono necessari interventi strutturali lungo gli argini. Zuottolo chiede soluzioni concrete e immediate per ripristinare flora e fauna nella zona, esattamente come un anno fa quando le acque dei confluenti ristornarono diafane destando meraviglia su scala nazionale per quanto accaduto lungo i corsi d’acqua. C’è bisogno di concreti interventi strutturali lungo gli argini.











Il ponte di Via Marconi.

Si attende l’abbattimento del ponte di Via Marconi una delle principali cause degli allagamenti e delle inondazioni in zona. Un primo concreto passo è stato già fatto.

Il servizio è di Rossella Liguori

