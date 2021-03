La Regione Campania acquista il vaccino Sputnik

Come racconta il quotidiano Repubblica Napoli, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, attraverso la società Soresa e il fondo russo “RDIF Corporate center limited liability company”, ha provveduto ad intercettare il vaccino Sputnik.

Il contratto resta sospeso in attesa delle autorizzazioni di Ema e Aifa.

l tutto, ovviamente, è legato all’approvazione, in via di definizione, del vaccino Sputnik V da parte di Ema e di Aifa: in caso di Ok, la Regione Campania dovrebbe avere una strada privilegiata nella consegna di importanti quantitativi del vaccino di produzione russa.

Infatti – come riporta Repubblica – nella determina dirigenziale pubblicata 48 ore fa e firmata dal direttore di Soresa Mauro Ferrara si legge che « l’efficacia del contratto resta sospensivamente condizionata al conseguimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori Ema/ Aifa »