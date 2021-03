Pompei. Lettera aperta della maggioranza in consiglio comunale

Occorre prendere atto che la crisi sanitaria da “Covid-19” sta ulteriormente mettendo in crisi le nostre famiglie, le imprese, le partite iva ed operatori senza p. iva, come i B&B. Non si può più aspettare. Ci rendiamo conto dei problemi di salute del Sindaco e del Presidente del CC, ai quali rinnoviamo i migliori auguri di una pronta guarigione, ma, nell’attesa, crediamo debba riprendere quantomeno un confronto un dibattito tra le forze politiche ed i gruppi consiliari su come affrontare il prossimo futuro. Non può bastare la sospensione del pagamento della sosta del parcheggio, poco utile in un periodo dove ci si può spostare solo per necessità. Occorrono interventi più incisivi, come su TARI ed altro, come pure discutere con le associazioni di categorie alcune proposte di rilancio del commercio sul modello di Cava dei Tirreni. Oggi, vi sono cittadini alle prese con le osservazioni sugli espropri per il progetto EAV, che vivono in una condizione di smarrimento; il Consiglio comunale, le forze politiche non possono non prendere posizione per una progettualità più adeguata alle esigenze di sicurezza (problema sottopassi) e alla vocazione del territorio coinvolto, come osservato dai Comitati costituiti e dai cittadini. In Consiglio Comunale bisogna presto discutere di un altro progetto che, a breve, andrà ad incidere sull’assetto urbanistico di Pompei: il cosiddetto HUB ferroviario. Tale ultimo progetto rischia di tagliare parte della città, in particolare il centro, dallo sviluppo turistico di Pompei, su cui tutta la classe politica pompeiana è chiamata a lavorare. Non si possono lasciare gli operatori turistici e dell’accoglienza da soli! I mass-media nazionali ed internazionali parlano di Civita Giuliana, delle sue straordinarie scoperte archeologiche che rendono tale area strategica per lo sviluppo della Città; purtroppo, non è entrato nel piano triennale delle opere pubbliche di Pompei la nostra proposta del Parco naturalistico-archeologico di Civita Giuliana. Tutto il mondo parla di Civita Giuliana tranne noi di Pompei. Assurdo! E’ necessario pianificare interventi in ambito culturale per aiutare gli operatori di tale settore (guide turistiche, artisti, ecc.) in ginocchio per l’emergenza sanitaria; occorre iniziare ad occuparsi del PUC, per gettare le basi concrete dello sviluppo della Città. Infine, per far fronte all’emergenza epidemiologica occorre sollecitare l’ASL NA SUD 3 di Napoli ad istituire e a far funzionare l’USCA (Unità speciali di continuità assistenziale) a Pompei per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da “Covid-19”, atteso che stanno salendo ulteriormente i contagiati. Il 10 marzo scorso, in un nostro comunicato stampa, abbiamo detto che in un periodo emergenziale occorre lavorare insieme contro il comune avversario: l’emergenza sanitaria. Ebbene, siamo sempre più convinti della nostra proposta, ma iniziamo a lavorare! Qui sinteticamente esponiamo le nostre idee per Pompei, per le famiglie, per i nostri operatori economici, per i giovani.