Due persone sono morte, in circostanze ancora da chiarire. Una è stata trovata a bordo di una piccola utilitaria finita contro un muro. Poco distante un secondo cadavere

Due cadaveri trovati in strada nel Napoletano. Uno era a bordo di una vettura, a terra trovata anche una pistola.

Due persone sono morte, in circostanze ancora da chiarire. In via Consolare Campana, tra Marano e Villaricca, nel Napoletano. Un uomo è stato trovato morto a bordo di una piccola utilitaria che è finita contro un muro. Alla distanza di una ventina di metri un secondo cadavere di un uomo, che molto probabilmente è caduto da uno scooter di grossa cilindrata.

L’arma e le indagini.

Sul selciato è stata trovata anche una pistola. Sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia di Marano, che al momento stanno vagliando tutte le ipotesi.

ANSA

Leggi anche Angri. Riapertura parziale del mercato del sabato