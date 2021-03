Pompei. Parte da lunedì mattina il centro vaccinale di Piazza Falcone e Borsellino

Partirà a pieno regime lunedì mattina il centro vaccinale di Pompei di piazza Falcone e Borsellino. Sessanta persone sono state contattate direttamente dall’Asl. A partire dalle 9:00 di lunedì riceveranno la prima dose del vaccino. Altre saranno contattate nelle prossime ore secondo un calendario stilato per le categorie considerate prioritarie dal Ministero della Salute e gestito direttamente dall’Asl. Nella prima settimana l’Hub vaccinale lavorerà solo di mattina per effettuare un rodaggio della struttura e migliorarne eventualmente la logistica. Successivamente il Centro sarà a pieno regime arrivando a vaccinare dino a 120 persone al giorno, effettuando turni anche pomeridiani. Sono due le sale adibite alla inoculazione vaccinale. In ognuna di esse ci sarà un medico e un infermiere e ogni medico somministrerà all’incirca 6 dosi all’ora. La tensostruttura di 300 metri quadri è provvista di una sala di attesa e di una reception, una sala di accettazione e un’ampia sala di osservazione nella quale personale sanitario avrà modo di monitorare i pazienti per 15 minuti dopo la vaccinazione. Il tempo necessario per intervenire qualora dovessero verificarsi malori o eventuali reazioni conseguenti l’inoculazione. Al tal fine, l’Hub è stato anche provvisto di una sala per le emergenze. Oltre ai servizi igienici per medici e pazienti, il centro vaccinale è stato dotato di appositi spogliatoi per il personale sanitario e di una adeguata sala in cui avviene la preparazione dei vaccini. “Il vaccino è la nostra vera e unica arma per combattere questa pandemia – è il commento del Vicesindaco e Assessore alla Sanità, Andreina Esposito- Siamo molto orgogliosi di avviare questo centro e dare un impulso concreto alla vaccinazione di massa. Questo Hub è il frutto di un lavoro congiunto avviato dal Sindaco e amministrazione comunale con il Distretto Sanitario 58. Da lunedì l’Hub pompeiano sarà una tessera di un sistema organizzativo testato e avviato in queste settimane in molte località della Campania grazie all’impegno profuso dalla Regione e dal Presidente Vincenzo De Luca che speriamo di poter accogliere presto in questa struttura non appena anche il nostro primo cittadino avrà vinto la propria battaglia contro questo virus subdolo e terribile. A lui, in queste ore, va il nostro pensiero e un accorato augurio di presta guarigione”.