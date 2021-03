Roccapiemonte. Uova di cioccolato per mille bambini

Anche per le festività di Pasqua 2021, l’Amministrazione Comunale di Roccapiemonte vuole dedicare un pensiero ai suoi cittadini più piccoli. Sono in arrivo infatti le uova di cioccolato per oltre mille bambini rocchesi che frequentano le scuole dell’infanzia, elementari e medie.

Una iniziativa voluta fortemente dal Sindaco Carmine Pagano e dagli Assessori Annabella Ferrentino e Roberto Fabbricatore.

“Dall’inizio della nostra attività amministrativa abbiamo sempre cercato di avere un occhio di riguardo per le persone maggiormente in difficoltà, quelle delle categorie fragili, alle famiglie meno abbienti e ovviamente anche ai nostri cittadini più piccoli. Nell’ormai lungo periodo condizionato dalla pandemia poi, in concomitanza con le feste più sentite, quelle natalizie e pasquali, non potevamo non organizzare nuovamente quello che vuole essere un piccolo-grande gesto nei confronti dei bambini che, più di tutti, stanno soffrendo per le restrizioni e le disposizioni anti-Covid. L’auspicio è che dentro alle uova di Pasqua tutti noi possiamo trovare la sorpresa più bella e attesa: quella dell’uscita da questa terribile situazione emergenziale” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e gli Assessori Ferrentino e Fabbricatore.

La distribuzione delle uova di cioccolato avrà inizio martedì 30 marzo 2021, con una precisa calendarizzazione in ordine alfabetico che permetterà di evitare assembramenti al momento del ritiro previsto presso la sede della Protezione Civile in via della Pace (frazione San Potito) dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Questo il calendario per il ritiro delle uova che, ripetiamo, riguarda i bambini di Roccapiemonte iscritti alle scuole dell’infanzia, elementari e medie del territorio comunale:

Martedì 30 marzo iniziali cognome A-C

Mercoledì 31 marzo iniziali cognome D-F

Giovedì 01 aprile iniziali cognome G-M

Venerdì 02 aprile iniziali cognome N-R

Sabato 03 aprile iniziali cognome S-Z