San Marzano sul Sarno. Tributi, Noi sempre con voi boccia la maggioranza

Riscossione dei tributi, il gruppo di opposizione “#Noi sempre con voi” boccia l’operato della giunta comunale di San Marzano sul Sarno.

“Si sta gestendo la macchina amministrativa nel peggiore dei modi”, hanno detto i consiglieri comunali Vincenzo Marrazzo, Colomba Farina e Maria Calenda. “La Tari non è stata né sospesa né prorogata, ma al contempo si chiede ai cittadini di pagare subito prima di Pasqua, il 31 marzo, e anche in un’unica soluzione. Inoltre, l’invio non è stato fatto a tutti i cittadini e dunque ad alcuni residenti arriverà già scaduta. In questo momento storico, dove molte famiglie sono in crisi, non si può gestire l’Ente come se non ci fosse una pandemia. Come se non bastasse, le tariffe non sono diminuite di un centesimo rispetto al passato. Nonostante ciò, però, c’è il tempo e la disponibilità economica di assumere due persone nello staff, che non andranno a velocizzare le attività dell’Ente, ma faranno parte di un gruppo che risponderà esclusivamente alle esigenze del sindaco. Questo è un modo sbagliato di gestire la “cosa pubblica”. Chiediamo all’amministrazione comunale di cambiare rotta e non nascondersi dietro le solite scuse. Come opposizione siamo pronti a dare il nostro contributo e lo abbiamo già dimostrato. Ma in questo contesto non vogliamo essere complici di un salasso nei confronti della cittadinanza marzanese”.