Scafati. Salvati verso la sfiducia. Crisi al bivio.















Terremoto nell’amministrazione Salvati, con lo sgambetto dei dissidenti, Cristoforo Salvati si ritrova senza maggioranza e incapace di portare avanti il Consiglio Comunale. Azzeramento di Giunta e verifica di maggioranza la reazione del primo cittadino. “Non tiro a campare, necessario assumersi le proprie responsabilità” le parole di Salvati nel momento in cui l’Assise viene rinviata su proposta della minoranza, sostenuta dai cinque consiglieri di maggioranza dissidenti. “Se una parte della mia maggioranza, la stessa che ha condiviso il mio progetto per la città nel 2019, sostenendo la mia candidatura, vota oggi insieme all’opposizione, a prescindere dai contenuti degli argomenti, allora c’è qualcosa che non quadra. Nella vita ho sempre affrontato i problemi, mettendoci la faccia.





















Salvati non scappa davanti alle sue responsabilità.

Scappare davanti alle difficoltà non è nel mio stile – le parole del sindaco – Devo valutare se ci sono le condizioni per andare avanti, se c’è ancora una squadra disponibile ad affiancarmi per affrontare insieme le prossime sfide, per l’approvazione del bilancio, le assunzioni al Comune, il rilancio urbanistico della città e del piano degli inserimenti produttivi”. Una seduta durata un’ora, non tanto per le discussioni, ma più per capire come portarla avanti in videoconferenza. Sul primo argomento, semplicemente l’approvazione del verbale del 21 dicembre, Michele Grimaldi chiede il voto segreto. “E’ contemplato dallo Statuto, chiedo venga messo a votazione”. E il voto gli dà ragione. E’ chiaro dove si andrà a parare. A questo punto lo stesso segretario PD incalza, chiedendo il rinvio della seduta per presunti discordanze di natura tecnica sulla convocazione.











La difesa della segretaria Imparato.

E’ la segretaria Giovanna Imparato a difendere la regolarità della seduta, considerato, come da sue stesse parole “nessuno dalla maggioranza interviene”. Si va al voto, e i cinque dissidenti Pasquale Vitiello, Daniela Ugliano, Paolo Attianese, Anna Conte, Antonella Vaccaro, in uno con l’opposizione, fanno scacco al primo cittadino. “Questo atteggiamento non è più ammissibile. Per questo motivo ho deciso di azzerare la mia Giunta. Avvierò quanto prima le consultazioni con tutti i gruppi consiliari che fanno parte della mia maggioranza per valutare se c’è ancora una maggioranza e capire se ci sono ancora le condizioni per andare avanti. Ciascuno di noi deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte e delle proprie azioni” risponde Salvati.













Non ci sono più i numeri.

“La verità è che Salvati, che non ha mai avuto tempra e capacità, adesso non ha più nemmeno i numeri, ed è tempo che vada a casa” così Michele Grimaldi. Dalla verifica si capiranno anche le reali intenzioni dei dissidenti: chiedono poltrone o davvero un cambio di passo? Non solo, lo stesso Mario Santocchio, capirà che tutto gira attorno alla sua figura di Presidente del Consiglio oramai sfiduciato?

Adriano Falanga.

