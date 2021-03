Scosse di terremoto: trema anche la Campania

Il terremoto è stato avvertito in Campania

Due scosse di terremoto a distanza di poche decine di minuti. Una prima scossa di magnitudo tra 5.6 è stata registrata nell’Adriatico centrale. Lo ha riferito l’ Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La scossa è stata registrata alle 14 e 47. Il terremoto è stato avvertito in Campania, nel nord della Puglia, in Abruzzo e anche a Roma. “Al momento nessuna segnalazione di danni o richiesta di aiuto è stata ricevuta dalle sale operative”, riferiscono i vigili del fuoco. La scossa è stata localizzata ad una profondità di 5 km. La seconda scossa è stata di magnitudo 4.1.

Mentre aspettiamo i dati ufficiali dell’ INGV, vi possiamo dire che il #terremoto è stato avvertito in un ampia zona dell’ Italia. Marche, Abruzzo, Molise e Puglia sono le regioni in cui è stato avvertito maggiormente. Non mancano comunque segnalazioni da Campania e Lazio