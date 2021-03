VIDEO – Nocera Inferiore. Recupero Caserma Tofano: una priorità

Nocera Inferiore. Recupero Caserma Tofano: una priorità.

Resta una priorità dell’amministrazione Torquato sollecitare al recupero, anche parziale della caserma Tofano proprietà demaniale oggi nelle competenze della Soprintendenza che già da tempo ha recuperato alcune parti del vecchio storico edificio noverino come afferma l’assessore delegato Imma Ugolino.





















Progetti di lunga scadenza.

Per il totale recupero della “caserma rossa” solo progetti di lunga scadenza e vista l’esiguità dei fondi disponibili per azioni concrete l’amministrazione è pronta a incontrare la soprintendenza e capire nel concreto a che livello la vecchia caserma dell’esercito possa essere in qualche modo recuperata.

Il servizio è di Tiziana Zurro

vedi anche VIDEO – Scafati. Russo: “Parco e pista ciclo pedonale dimenticate”