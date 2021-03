Covid uccide coppia coniugi: muoiono a poche ore di distanza

Il Covid uccide una coppia di coniugi ad Avellino: muoiono a un giorno di distanza.

Grande il dolore e la commozione in Irpinia.

Una tragedia, ancora legata purtroppo al Coronavirus, ha gettato nel dolore e nello sconforto la comunità di Avellino: in poche ore, il virus si è portato via Antonio Melchionda e la moglie Franca Maria Spagnuolo, entrambi 74enni, sposati da una vita, 48 anni e morti a un giorno di distanza l’uno dall’altra. Si era ammalata per prima

I due coniugi erano entrambi stimati ex docenti, molto noti nel capoluogo irpino, soprattutto Melchionda, dal momento che per anni è stato dirigente della Cisl ad Avellino.

