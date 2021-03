Il “Vulture” sostiene la ricerca contro il neuroblastoma

Questa mattina il Comandante del battaglione trasmissioni “VULTURE”, Tenente Colonnello Michele De Palma, unitamente ad una rappresentanza del personale di stanza alla caserma “Libroia” di Nocera Inferiore, si è

recato presso l’ospedale “Umberto I” per donare le tradizionali uova di cioccolato ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria, in occasione delle

imminenti festività pasquali.

Le uova sono state acquistate nell’ambito dell’iniziativa di beneficenza a favore dellaONLUS ENEA (European Neuroblastoma Association), patrocinata dallo Stato Maggioredella Difesa e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, L’ENEA è un’associazione guidata da genitori con esperienza diretta dellamalattia, la quale si occupa anche della raccolta fondi necessaria a garantire la continuitàa due progetti di ricerca, uno a livello nazionale, presso l’Ospedale pediatrico “Anna Meyer” di Firenze, e l’altro in ambito internazionale, presso l’Università di LUND in Svezia.

“Il personale del “VULTURE” ha sin da subito manifestato particolare entusiasmo e sensibilità nei confronti dell’iniziativa, aderendo massivamente prima all’acquisto e poi alla

donazione delle uova di cioccolato ai piccoli ricoverati – si legge in una nota -. Un gesto semplice ma dal duplice valore: aiutare la ricerca e donare un sorriso a quei bambini che in questo momento stanno combattendo una delle battaglie più importanti

della loro vita”.