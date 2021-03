Mercato ortofrutticolo. Sessa e Calce vogliono vederci chiaro

“Il 10 febbraio, nell’espletamento delle nostre funzioni, abbiamo inoltrato al Liquidatore del Consorzio Mercato Ortofrutticolo una richiesta di accesso agli atti. Dopo 40 giorni non abbiamo ottenuto risposta”. Così i consiglieri comunali Vincenzo Calce ed Anna Rosa Sessa che lanciano stilettate contro il commissario e invocano risposte.

“Nella nota abbiamo chiesto di avere le copie dei verbali dell’ assemblea dei soci dall’inizio della fase di liquidazione ad oggi, dei verbali del collegio dei Revisori dei conti dall’inizio della fase di liquidazione ad oggi, una rendicontazione dei debiti del Consorzio (pagamenti effettuati e situazioni debitorie ancora in essere), una rendicontazione dei crediti del Consorzio (quelli incassati e quelli ancora non incassati), un report delle attività ordinarie e straordinarie portate avanti dall’inizio della fase di liquidazione – proseguono -. Il giorno dopo la richiesta, l’11 febbraio il Liquidatore scriveva al Sindaco di Pagani per chiedere se noi consiglieri firmatari dell’istanza avessimo titolo per produrre richiesta d’accesso agli atti al Mercato ortofrutticolo. Con nota del giorno 15 febbraio il Sindaco invitata il Liquidatore a trasmettere tutti gli atti richiesti anche all’indirizzo del Segretario e del Presidente del Consiglio Comunale.

Sono passati 40 giorni e nulla è pervenuto alle nostre caselle postali. Nessun riscontro, nessun atto è stato inoltrato. Ed a farla da padrona è, ancora una volta, la mancanza di rispetto verso i rappresentanti istituzionali e le loro prerogative.

Cosa si deve tenere nascosto? Forse i continui ritardi e le continue mancanze della gestione liquidatoria? Ad oggi nulla è dato sapere”.

Infine, la stoccata e la richiesta.

“Da Consiglieri Comunali ci batteremo in tutte le sedi affinchè si accendano i riflettori e si arrivi presto alla conclusione di una fase, quella liquidatoria, che ha fermato lo sviluppo della struttura mercatale. Ci batteremo affinchè il Mercato possa avere al più presto una gestione ordinaria e possa partecipare a tutti i processi di sviluppo comunitari, nazionali e regionali”, concludono Sessa e Calce.