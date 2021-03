Miglior noleggio auto lungo termine. Un’unica formula per tutti i servizi

Al giorno d’oggi è difficile sapere a chi rivolgersi per scegliere il miglior noleggio auto lungo termine. Anche altre persone si sono trovate disorientate nella scelta di una nuova auto. Cercare ovunque la soluzione perfetta è estenuante. Giorno dopo giorno riuscire a far quadrare tutte le spese relative alla gestione di un’auto di proprietà è un pensiero che stressa molti automobilisti. A preoccupare sono le scadenze: assicurazione, manutenzione, spese non programmate. E’ chiaro che la serenità dipende dalla scelta che si fa. Rimanere nella convinzione che l’acquisto di un’auto sia necessariamente vantaggioso o valutare un’altra soluzione di mobilità più flessibile e conveniente?

E’ proprio in questo momento che è opportuno considerare una nuova formula di mobilità: il noleggio auto a lungo termine. Con un unico canone mensile, comprensivo di tutti i servizi, si potrà godere di un’auto nuova ed efficiente senza preoccuparsi di seccature e perdite di tempo. Si potrà disporre di un veicolo nuovo in costante stato di efficienza, senza farsi carico degli oneri gestionali, amministrativi e di manutenzione legati alla proprietà del mezzo.

Il noleggio a lungo termine conviene perché non c’è alcun evento imprevisto e tutti i servizi sono inclusi. Un’auto sempre nuova, un canone chiaro e tanti vantaggi: copertura assicurativa completa (R.C. Auto, Incendio/Furto, Danni accidentali/Kasko); bollo; manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ sorprendente quanto sia facile affidarsi alle persone giuste per scegliere l’auto attraverso il noleggio lungo termine!