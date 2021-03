Non è l’Arena, Alfonso Falcone, ristoratore di Salerno: pronti a riaprire il 7 aprile

Siamo pronti a riaprire il prossimo 7 aprile

Dopo il corteo dei giorni scorsi per le principali vie di Salerno. Due ristoratori, Alfonso Falcone, Rita Mazzotti, il titolare di una palestra Salvatore Maiorano e Gianmaria Chiodo rappresentante della Cia Irno ieri sera sono stati ospiti, in collegamento, con l’Arena di Giuletti, su La 7.

I ristoratori sono stati invitati a partecipare alla trasmissione per parlare dei ristori e delle chiusure delle loro attività. A prendere la parola per i ristoratori salernitani Alfonso Falcone, fondatore dell’Associazione Aisp, il quale brevemente ha raccontato ciò che il settore sta vivendo.

“Fateci aprire, fate più controlli e chi non è in regola viene chiuso”.

“Sono settimane che ci chiediamo se siamo delle risorse per il nostro paese o il nemico da combattere. I decreti che ci sono stati fino ad oggi, ultimo compreso, sono insufficienti rispetto alle perdite. All’inizio di questa pandemia siamo stati in silenzio, rispettosi e pronti a collaborare per superare l’emergenza sanitaria che ci ha colpito tutti. Ma adesso sembra che qualcuno abbia dimenticato il senso della parola responsabilità.

Nessuno al governo si è preso e si vuole prendere la responsabilità di tutto quello che sta succedendo e dei veri danni che abbiamo avuto e che continuiamo ad avere. Siamo allo sbando più totale, i nostri dipendenti non hanno ricevuto solo un paio di mesi di cassa integrazione e poi nulla più e non sanno come provvedere alle loro famiglie, i proprietari dei locali vogliono i fitti ogni mese. Non hanno capito che noi non vogliamo i soldi vogliamo aprire, in sicurezza ma vogliamo aprire. Ciò che chiediamo è questo fateci aprire, fate più controlli e chi non è in regola viene chiuso”.