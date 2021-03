Salerno. Furto di vaccini pediatrici nella farmacia ASL.

Salerno. Furto di vaccini pediatrici nella farmacia territoriale della ASL di SALERNO per un valore stimato in circa 20mila euro

Furto di vaccini pediatrici nella farmacia territoriale della ASL di SALERNO, in via Leucosia. I Carabinieri della compagnia di Salerno e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Salerno indagano sul furto di vaccini pediatrici per un valore stimato in circa 20mila euro.

La ricostruzione dei fatti.

I ladri, secondo una prima ricostruzione, sarebbero entrati dal lato della spiaggia. All’interno dei locali erano conservati anche dei vaccini anti Covid, ma non sono stati portati via. Nei pressi i militari hanno trovato gran parte delle dosi di vaccino asportate, lasciate a terra. Da capire se i ladri hanno preferito disfarsi delle dosi perché cercavano altro, forse proprio i vaccini anti Covid, o se sono stati sorpresi da qualcuno e hanno abbandonato la refurtiva preferendo scappare.

Adnkronos

