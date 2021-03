Sarno. Antonello Manuel Rega nel direttivo provinciale di Fratelli d’Italia

Sono stati il senatore Antonio Iannone ed il consigliere regionale Nunzio Carpentieri a dare la notizia al consigliere comunale di opposizione della città di Sarno, Antonello Manuel Rega, di essere entrato a far parte del direttivo che fa capo alla provincia di Salerno di Fratelli d’Italia.

A costituire l’assemblea di cui il consigliere, candidato alle scorse elezioni politiche con la lista Sarno Civica, farà parte, saranno i dirigenti nazionali, i dirigenti regionali, i parlamentari, i consiglieri sia nazionali che regionali, i consiglieri e gli assessori comunali, i componenti dell’esecutivo provinciale ed i dirigenti del movimento giovanile.

“E’ una grandissima soddisfazione – ha affermato il consigliere Rega – non solo entrare a far parte del direttivo, ma anche poter avere l’opportunità di confrontarmi con colleghi che abbiano l’obiettivo comune di agire per il bene del comprensorio”.

“Il riconoscimento è infatti arrivato – ha continuato Antonello Manuel Rega – per coloro che si sono distinti particolarmente nelle elezioni, nel tesseramento e nella militanza del partito, e sono estremamente felice che il mio impegno sia stato riconosciuto, anche perché sono stato all’interno del partito fin dalla sua fondazione, sia come segretario cittadino che come capogruppo in Comune con la Giunta Mancusi. Ovviamente, preciso che questo per me non è un punto d’arrivo, bensì quello di inizio di un nuovo e sicuramente più avvincente lavoro”.