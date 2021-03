Scafati. COVID Hospital: tra monoclonali e nuove code di ambulanze.

Anticorpi monoclonali, al via le prime somministrazioni al Polo Covid Scarlato di Scafati. L’ambulatorio situato al terzo piano della struttura, e guidato dal dottor Gaetano Cicchitto, ha sottoposto tre pazienti alla terapia sperimentale riservata a soggetti COVID positivi che non siano ospedalizzati né in ossigenoterapia.





















I primi tre pazienti trattati.

I primi tre pazienti trattati venerdì mattina a Scafati, due di Boscoreale ma domiciliati a Scafati a casa di familiari, l’altra di Eboli, avevano tutti i requisiti previsti dal protocollo del Ministero della Salute che disciplina l’uso degli anticorpi monoclonali. La somministrazione del farmaco, rivelatosi efficace per curare il coronavirus, è ancora sperimentale e non tutti i pazienti che arrivano allo Scarlato possono esserne beneficiari. Necessario, prima di ogni infusione, accertarsi dei requisiti d’idoneità dei riceventi.











Requisiti necessari per l’accesso alla terapia.

Tra i requisti anche la presenza di sintomi di grado lieve – moderato di recente insorgenza e almeno un fattore di rischio, due se over 65. Lo scopo è di evitare l’evoluzione nefasta della patologia, curando il paziente nella fase iniziale. Lo scopo è di evitare l’evoluzione nefasta della patologia, curando il paziente nella fase iniziale. Questo nell’ottica di salvare la vita ai soggetti a rischio e soprattutto evitare la loro ospedalizzazione. Una delle cause principali della carenza di posti letto è proprio nei lunghi tempi di ricovero di chi arriva in ospedale.

Lunga degenza.

Dal momento in cui l’ospedale prende in cura un paziente critico non passa quasi mai meno di un mese per la sua dimissione. Toccherà quindi ai medici di famiglia, ai pediatri e ai medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), identificare i pazienti in possesso dei requisiti richiesti. Prescrivendo la prestazione ambulatoriale, tramite ricetta per garantire all’assistito l’esenzione dal pagamento per l’uso del farmaco. Una terapia che associata all’incremento della vaccinazione in atto, si spera porterà nel breve periodo a una riduzione significativa dei decessi e dei ricoveri, allentando così la pressione ospedaliera.













Nuove code di ambulanze al COVID Hospital.

In questi giorni si sono riviste nuovamente le code di ambulanze in attesa fuori al Pronto Soccorso, con tempi di attesa anche di 24 ore. Nonostante le nuove disposizioni dell’ASL, non sempre è possibile liberare l’ambulanza, nel momento in cui l’ospedale non riesce a garantire assistenza. La gravità dei casi che arrivano a Scafati hanno portato anche il Pronto Soccorso a dotarsi di dispositivi generalmente utilizzati in sub intensiva, dando vita già qui ad un vero e proprio ricovero “temporaneo”.

Adriano Falanga

