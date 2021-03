Scafati. Manutenzione impianti di pubblica illuminazione, firmato il contratto

E’ stato firmato ieri il contratto per l’affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. Gli interventi, che interesseranno l’intero territorio cittadino, inizieranno nei prossimi giorni. Prevista la sostituzione di tutti i punti luce non funzionanti, sia nelle strade principali sia nelle traverse.

“Finalmente – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – l’intera città di Scafati sarà illuminata. Nonostante le difficoltà del momento, siamo riusciti ad adempiere in tempi brevi a tutte le procedure amministrative per l’affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria. Interverremo laddove ci sono guasti, provvedendo alla sostituzione di tutti i punti luce non funzionanti, nelle more di poter avviare nei prossimi mesi i lavori per la sostituzione o la riqualificazione degli impianti obsoleti e fatiscenti, rientranti nella programmazione dei progetti Pics, finanziati con fondi europei e già in corso di esecuzione. Garantiremo priorità alle strade e alle traverse che ci sono state più volte segnalate, assicurando interventi capillari su tutto il territorio. Sarà anche l’occasione per efficientare la distribuzione delle lampade, considerando che vi sono zone molto illuminate e altre no. Con l’affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria possiamo finalmente dare il via ai lavori. Ringrazio il responsabile del settore VII, Maurizio Albano, al quale ho chiesto di raccordarsi con la ditta per iniziare quanto prima. Non voglio più vedere strade al buio in questa città”.