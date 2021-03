Angri. Ex Scalo merci. Oltre alla mancanza di sicurezza nell’area di sosta è evidente anche il problema della mancata manutenzione





















VIDEO – Angri. Degrado ex Scalo ferroviario: altra disattesa di Ferraioli.

Situazione di degrado all’ex scalo ferroviario di Corso Vittorio Emanuele. Oltre alla mancanza di sicurezza nell’area di sosta è evidente anche il problema della mancata manutenzione e la cura dell’ampio spazio che l’amministrazione comunale da tempo ha immaginato come area da adibire a spazio mercatale e ora gestito dall’azienda speciale Angri Eco Servizi.















Mancata riconversione dell’area.

Ma della riconversione dell’ex scalo merci decisa dall’amministrazione Ferraioli si deve ancora discutere in consiglio comunale. Nel frattempo l’area resta terra di nessuno e completamente abbandonata. Qualche mese fa ci fu anche un vasto incendio che riguardò materiale da risulta abbandonato dopo i lavori di realizzazione della prospiciente strada.











Pericoli e mancanza di sicurezza.

Ancora nella zona si registrano ripetuti danni e furti che coinvolgono auto in sosta di cittadini che parcheggiano per usufruire dei servizi della vicina rete ferroviaria, mancano le telecamere di videosorveglianza e il buio e la scarsa illuminazione diventano terreno fertile per i malintenzionati. Gli abitanti della zona chiedono chiarezza e sicurezza all’amministrazione Ferraioli.

