VIDEO – Angri. Vandalizzato l’asilo nido comunale Giovanni Paolo II.

Un televisore sfondato, preso a pedate, pannolini e merendine gettate a terra, una porta sradicata, scaffali vandalizzati, colori acrilici aperti per imbrattare muri colorati, estintori antincendio svuotati nella sala ludica. Questo l’assurdo scenario che si presenta dopo l’ennesimo atto vandalico all’interno del plesso dell’asilo nido Giovanni Paolo II di Via Papa Giovanni XXIII, la struttura comunale dedicata alla prima infanzia realizzata nell’ex sala cottura della scuola di Via Leonardo Da Vinci.





















I danni del raid.

Sul posto a quantificare i danni, oltre alle forze dell’ordine che stanno indagando, anche il dirigente responsabile del settore Alfonso Toscano, l’assessore delegato Maria D’Aniello e alcune responsabili della struttura. Atti violenti che danno l’esatta ferocia di chi ha agito non tenendo conto di un ambiente protetto e a misura di bambino. I danni provocati da questo ennesimo raid non sono soltanto di natura materiale ma anche morali come afferma l’assessore D’Aniello indignata per quanto accaduto nel plesso scolastico di una città che sembra ormai completamente alla deriva anche sociale.

Il servizio è di Aldo Severino

