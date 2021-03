VIDEO – Pagani. Annarosa Sessa: chiarezza su Mercato Ortofrutticolo e Newco

Pagani. Annarosa Sessa: chiarezza su Mercato Ortofrutticolo e Newco.

Porre fine alla gestione commissariale del mercato ortofrutticolo e velocizzare l’iter per la nascita della nuova società che dovrà occuparsi, tra l’altro, di ambiente e manutenzione in città. Sono queste le richieste che giungono al sindaco Lello De Prisco da Annarosa Sessa. La consigliera comunale precisa, anzitutto, di non essere in procinto di passare tra i banchi della maggioranza smentendo rumors che circolano da tempo: “Io e il consigliere Vincenzo Calce siamo e resteremo all opposizione” tuona.















L’eterno commissariamento dell’Ente mercatale.

Sessa si sofferma poi sul destino del mercato ortofrutticolo terreno di scontro anche tra i sindaci di Pagani e Nocera la consigliera auspica il ritorno a una gestione ordinaria e bacchetta il commissario liquidatore.











La Newco del comune. Chi alla sua guida?

Infine riflettori puntati sulla nuova società che dovrebbe accorpare ASPA e Pagani Servizi. Secondo le indiscrezioni a guidarla dovrebbe essere Vincenzo Calce ma Sessa non si sbilancia.

Il servizio è di Tiziana Zurro

Vedi anche