Pagani. Ulteriori misure di contenimento

Nuove misure di contenimento a Pagani. Ad illustrarle il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco.

“Le attività commerciali per le quali è consentita l’apertura ritorneranno ai regolari orari di chiusura – spiega -. Come da ordinanza n.13 del 31.03.2021, a partire domani, 1 Aprile, il civico cimitero resterà aperto tutti i giorni fino alle ore 13 fino al 10 aprile. Resterà invece chiuso nei giorni 4,5 e 11 Aprile 2021. A proposito del mercato settimanale del venerdì si precisa che si potrà tenere regolarmente esclusivamente rispetto alla vendita di prodotti alimentari, agricoli e florovivaistici (come da ordinanza regionale del 25.03.2021)”