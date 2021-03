Pompei. Convocati in Regione Campania i comitati no sottopassi sulle modifiche al progetto Eav

E’ previsto per il 31 marzo un incontro alla Regione Campania sulla problematica delle modifiche al progetto EAV. Presenzieranno il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Ingegnere Luca Cascone, il Segretario della stessa commissione, Dottore Luigi Cirillo, il Responsabile Unico del Progetto dell’Ente Autonomo Volturno, Ingegnere Fiorentino Borrello. Sarà interlocutrice una delegazione dei comitati cittadini pompeiani di Pompei”. Per i comitati cittadini, saranno presenti l’Ingegnere Carlo De Felice, presidente dell’Associazione Crapolla Oltre, il Dottore Antonio Vitiello, portavoce del Comitato “Pompei: NO ai Sottopassi”, l’Ingegnere Vincenzo Coppola del Comitato Cittadino Pompeiano, Antonio Cascone di Pompei Futura, e l’Ingegnere Giovanni D’Amato per il Movimento Cinque Stelle Nova Pompei. Un comunicato del comitato “No sottopassi” auspica all’incontro la presenza di delegati dell’amministrazione comunale (diretti responsabili o sostituti).”La loro presenza all’incontro sarebbe fondamentale, soprattutto alla luce delle recentissime dichiarazioni dello stesso Sindaco Carmine Lo Sapio, che durante la riunione di Consiglio Comunale del 28 Febbraio u.s. ha pubblicamente detto che proporrà di togliere i sottopassi dal progetto”. Precisa il suddetto comunicato che informa che durante l’incontro saranno presentate alcune modifiche che, secondo i consiglieri regionali, dovrebbero andare incontro alle rimostranze dei cittadini, per altro sottoscritte due anni fa in apposita raccolta firme fa 5000 cittadini, più di un terzo del corpo elettorale pompeiano.