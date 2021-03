VIDEO – Pagani. Incubo Covid finito per il sindaco Lello De Prisco

Pagani. Incubo Covid finito per il sindaco Lello De Prisco.

Il sindaco di Pagani Lello de Prisco è risultato negativo al COVID-19 dopo giorni difficili e sofferti che lo hanno tenuto lontano dal Comune. Il primo cittadino si dice pronto a ricominciare con determinazione a lavorare per dare risposte alla città e sul tavolo ci sono questioni importanti, in primis, la vicenda Mercato Ortofrutticolo e la nascita della nuova società comunale che dovrà occuparsi tra l’altro di ambiente e manutenzione previsto accorpamento di ASPA e la Pagani Servizi. La nascita nuova azienda, però, potrebbe slittare di qualche settimana. Nel frattempo sarà disposta la proroga di un mese dei contratti per i dipendenti della Pagani Servizi.





















La misure anti COVID.

Sul fronte delle misure anti COVID la determinazione del primo cittadino. Il sindaco auspica l’apertura di tutte le attività ed evidenzia l’impegno profuso per l’apertura del centro vaccinale.











Il servizio è di Tiziana Zurro

