Pagani. Il nuovo PUC, progetto con l’Università di Salerno.

Sarà il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno a occuparsi della redazione del nuovo piano urbanistico comunale: il PUC. Lo prevede la convezione tra il Comune e l’UNISA in merito alla Realizzazione del PUC, RUEC e VAS da completare entro la fine del 2021.

Via libera dalla giunta.

L’approvazione della proposta presentata dal dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, l’architetto Paolillo, è stata approvata dalla giunta comunale lo scorso 11 marzo. L’accordo con il Dipartimento di ingegneria civile dell’Università degli Studi di Salerno segue la missiva con cui il sindaco De Prisco aveva richiesto il supporto tecnico – scientifico per l’intero iter. A supervisionare la redazione sarà il professor Roberto Gerundo, esperto in pianificazione urbanistica, direttore del “Laboratorio del gruppo di Tecniche e pianificazione urbanistica – GtpuLAB” del dipartimento dell’Università di Salerno, come scrive “Il Mattino”.

Scelta quasi obbligata.

La scelta di redigere il nuovo piano urbanistico cittadino con il supporto dell’Università degli studi di Salerno era stata da tempo preventivata. A motivare l’affidamento esterno della redazione del PUC sarebbe stata soprattutto la carenza di personale specializzato all’interno della pianta organica, scrive ancora “Il Mattino”. Particolare attenzione dovrebbe essere data al centro storico, alle aree dismesse, la fascia pedemontana nelle aree verdi della zona rurale a confine con il centro cittadino. Entro la metà di aprile una conferenza stampa congiunta tra Palazzo San Carlo e UNISA dovrebbe meglio illustrare nel dettaglio l’avvio dei lavori di ridisegno della città.

