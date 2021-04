Sarno. Rifiuti nei canali della frana parte la pulizia.

Discariche abusive lungo le opere di messa in sicurezza post frana. Si registrano rifiuti sparsi dentro e lungo i canali per il deflusso delle acque reflue e all’interno delle vasche di contenimento. Azioni deplorevoli che si consumano ancora una volta lungo le strade della frana del 5 maggio 1998, tra scarti di lavorazioni tessili, materiale di risulta di cantieri edili e fusti potenzialmente che potrebbero essere anche pericolosi.

La frazione Episcopio.

Conferimenti abusivi che segnano la frazione di Episcopio, dalle pendici del Saretto fino a valle. Sono diversi i siti critici monitorati anche con l’ausilio di telecamere di videosorveglianza e fotogrammi che in diversi casi sono risultati utili alle indagini delle forze dell’ordine per individuare i responsabili dei conferimenti illegali. Nella giornata di ieri è partita l’operazione di pulizia dell’area Cantarella.

La pulizia dei siti interessati.

Come ha spiegato a “Il Mattino” il vicesindaco e l’assessore alla Protezione civile, Roberto Robustelli sono stati attivati immediatamente tutte le procedure per la pulizia e la rimozione dei rifiuti intercettati nella zona di Episcopio, a pochi passi dai canali della regimentazione delle acque. Robustelli ha sottolineato che ci vorranno ancora numerosi interventi su tutto il territorio, piuttosto vasto, dove si opera quotidianamente ma che deve fare i conti con lo scarso senso civico di persone che continuano a conferire abusivamente in zone periferiche.

Vedi anche VIDEO – Angri. Vandalizzato l’asilo nido comunale Giovanni Paolo II