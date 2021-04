Angri. Pubblica illuminazione bocciato il ricorso.

Il Consiglio di Stato rigetta e rinvia ogni decisione sull’affido del servizio illuminazione pubblica sul territorio. La questione sarà completamente affrontata nel merito il prossimo 6 maggio, con la camera di consiglio fissata contestualmente al respingimento del ricorso presentato dal Consorzio Phoenix che chiedeva l’immediata sospensione della decisione del TAR sull’appalto comunale.





















I motivi della decisione.

Alla base della decisione dei giudici ci sarebbe l’assenza delle ragioni di urgenza. La decisione precedente, sempre da parte del TAR, riguardava la risoluzione del contratto datato 19 novembre 2018 e interessava la concessione del servizio di progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento di adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione, con il ricorso proposto in questa sede dalla ditta. Il Comune di Angri, in sostanza aveva visto riconosciute le proprie ragioni per le inadempienze ravvisate, riassumendo il servizio. Davanti al Consiglio di Stato si erano presentati i rappresentanti del consorzio, chiedendo in particolare la riforma della sentenza del TAR, che comunque dava ragione alla decisione del Comune di Angri di disporre la risoluzione del contratto stipulato il 19 novembre 2018.











Le inadempienze comunicate dal comune.

In particolare, scrive il quotidiano “La Città” che riporta la notizia, l’ente aveva comunicato l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto di concessione “Per presunti gravi inadempimenti del concessionario”, con una nota del 22 agosto 2019. A tale comunicazione l’azienda dopo la bocciatura al Tar, aveva presentato appello al Consiglio di Stato. Per l’attuale rigetto cautelare, i giudici di Palazzo Spada non hanno ravvisato ragioni di urgenza a fronte del ricorso in appello e relativi allegati. L’istanza secondo i magistrati non mostrava alcuna ragione per la sospensione, poiché non appaiono sussistere le ragioni di estrema gravità e urgenza tali da non consentire la dilazione neppure fino alla camera di consiglio dell’istanza.

