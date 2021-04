Incendio sulla 268. Colonna di fumo sulla carreggiata

Un incendio è divampato pochi minuti fa sulla Statale 268, all'altezza dell' uscita San Giuseppe/ Poggiomarino, in direzione Napoli.

Le lingue di fuoco in pochi istanti si sono propagate per diverse centinaia di metri. Non si conosce ancora la dinamica di quanto accaduto. Seguiranno Aggiornamenti