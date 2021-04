Nocera Inferiore. Casi Covid 19 nel reparto di neurochirurgia.

Covid 19: temporaneamente chiuso il reparto di neurochirurgia dell’ Umberto I di Nocera Inferiore le persone contagiate nel reparto di neurochirurgia dell’ Umberto I di Nocera Inferiore. Tre infermieri, un operatore sanitario e 4 pazienti. Alcuni di loro, 2 infermieri e l’ operatore sanitario sarebbero già stati sottoposti a vaccinazione come riporta la testata specializzata “TV medica”.

Decesso di due pazienti.

Si registra anche il decesso di due pazienti risultati contagiati, che erano ricoverati pero’ nel reparto di neurochirurgia in condizioni disperate e inoperabili. Nel reparto erano state messe in atto, come da protocollo, tutte le procedure anticovid. I pazienti prima del loro ingresso avevano effettuato tutti il tampone. I 10 ricoverati nel reparto sono stati momentaneamente trasferiti mentre è stata avviata la sanificazione.

