Nocera Inferiore. Mancano i medici al Pronto Soccorso.

Manca la disponibilità di medici per coprire tutti i turni del mese corrente. La penuria, come riporta il quotidiano “Cronache” si registrerebbe al pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I di Nocera inferiore. Il direttore medico del presidio, Maurizio d’Ambrosio avrebbe inviato una lettera a tutti i plessi del DEA Nocera – Pagani – Scafati per reclutare i camici bianchi sulla base volontaria.

Nessuna risposta alla chiamata.

Alla richiesta non sarebbero seguiti i feed positivi e a oggi pare che nessun medico sembra disposto a varcare la soglia dell’area emergenziale dell’ospedale Umberto I avamposto nell’agro dell’ASL Salerno. Varie le motivazioni della mancata risposta: a partire dalla possibilità di potere scegliere di lavorare in centri vaccinali che non registra situazioni di alto carico come quelle che si verificano all’interno del pronto soccorso. D’Ambrosio di concerto con i vertici dirigenziali dell’azienda salernitana potrebbe firmare ordini di servizio e imporre la copertura dei turni di aprile, nell’ipotesi di reclutare anche chi non è in possessore della specializzazione da pronto soccorso.