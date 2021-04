Lettera al Direttore sanitario per segnalare le difficoltà dei pazienti nell’affrontare il percorso che porta al Dh oncoematologico, varato per arginare la diffusione del Covid

Pagani. Dh oncoematologico, Sessa e Calce segnalano disagi:

I Consiglieri Comunali Vincenzo Calce ed Anna Rosa Sessa scrivono al Direttore Sanitario dell’Ospedale di Pagani- Nocera- Scafati, Dott.Maurizio D’Ambrosio, per segnalare le difficoltà che trovano i pazienti nell’affrontare il percorso che porta al Dh oncoematologico, varato per arginare la diffusione del Covid 19.

Di seguito la missiva

Egregio Direttore,

siamo qui a rappresentarLe il disagio rappresentatoci da numerosi utenti, soprattutto malati oncologici ed ematologi, in cura presso l’Ospedale “Andrea Tortora” di Pagani.

Quello che lamentano è la difficoltà che trovano nell’affrontare il percorso che porta al Dh oncoematologico, varato per arginare la diffusione del Covid 19. Si trovano, infatti, ad entrare dall’ingresso della Piastra d’ermergenza e ad attraversare tutti i corridoi del nosocomio, passando anche dinanzi al punto “Tamponi” e, quindi, presumibilmente, anche dinanzi ad utenti positivi. Tutto ciò in balia di difficoltà oggettive di deambulazione ed accompagnamento.

Per i malati sarebbe opportuno un percorso che consentisse loro di entrare dal Pronto Soccorso in modo tale da fare solo pochi passi e da essere accompagnati fino all’ingresso.

Con questa nota intendiamo chiedere alla Sv di verificare se sussistono le possibilità per modificare il percorso e renderlo più agevole agli ammalati naturalmente nel rispetto della salute di tutti, considerata la grave emergenza sanitaria che viviamo.

Cordiali Saluti

I Consiglieri Comunali

Vincenzo Calce

Anna Rosa Sessa