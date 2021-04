Sant’Egidio del Monte Albino. Gli auguri di Cascone e Marrazzo alla città.

“Una Pasqua diversa, una Pasqua dove siamo ancora a lottare contro questo maledetto virus, una Pasqua dove purtroppo non possiamo che ricordare i nostri concittadini che in queste settimana ci hanno lasciato” con queste parole i consiglieri Comunali Mario Cascone e Francesco Marrazzo si rivolgono alla loro comunità.

“Questo è il momento di restare uniti, di continuare a combattere, di rispettare le regole perché molto presto ci sarà una nuova luce. Come sempre proveremo a fare la nostra parte, ci siamo resi disponibili ad aiutare attraverso l’amministrazione le famiglie vittima di questa forte crisi, ma non abbiamo avuto alcuna risposta. Non ci sentiamo di fare demagogia, ma era doveroso che l’ente comune facesse la sua parte, cosa che non è avvenuta. Ringraziamo pubblicamente chi come sempre prova in tutti i modi in silenzio ad essere a disposizione del prossimo, i medici, gli infermieri e tutti quelli che in queste settimane sono in prima linea nella campagna vaccinale. A tutti i cittadini di Sant Egidio, auguriamo con grande affetto, di vivere questi in giorni, nella pace e nella serenità e soprattutto nella speranza di un domani migliore. Noi nel nostro piccolo proveremo sempre ad essere qui al vostro fianco”.