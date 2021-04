Pagani. Processione pubblica. La nota dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia

Processione pubblica in città. Di seguito la nota dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Pagani: Vincenza Fezza, Vincenzo D’Amato, Fabio Petrelli e Alessandro Umberto De Martino.

Premesso che a partire dallo scorso 8 marzo la Campania e quindi anche la città di Pagani sono in zona rossa, con quindi la possibilità di circolazione solamente per giustificato motivo. Considerata l’importanza del rispetto delle norme vigenti in materia di salute pubblica. Visto che nonostante le normative previste, nella giornata di oggi, 2.4.2021 si teneva una processione pubblica nella città di Pagani. Visto che, nel rispetto delle normative vigenti, nazionali e regionali, parecchie attività hanno dovuto calare le serrande, per evitare assembramenti e perché non ritenute essenziali. Visto che, proprio l’amministrazione comunale, con un provvedimento durato per tutto il mese di marzo chiudeva anche le piazze, per evitare che le persone potessero circolare liberamente in strada, per permettere quindi il rispetto delle regole. I sottoscritti consiglieri denunciano il Sindaco per le attività svolte in data odierna e lo interrogano sui motivi per i quali le regole possano essere barbaramente trasgredite dall’amministrazione, in un momento che seppur sia di festa, rappresenta un grosso problema di natura sanitaria per l’intera nazione. Infatti, nonostante la fede che ci accomuna, sarebbe stato più giusto e rispettoso non celebrare la processione, in data odierna, per rispetto delle regole, ma soprattutto a tutela della pubblica salute, onde evitare assembramenti che invece si sono verificati. Ci si chiede quindi, oltre ai motivi della trasgressione, che non possono dinanzi ad una pandemia essere nemmeno di natura religiosa, vista la crisi sanitaria del nostro paese, quali siano i motivi per i quali gli amministratori possano trasgredire le regole e come mai non sia stata presente la pubblica autorità durante la celebrazione. Infine ci si chiede come mai il video che testimoniava lo svolgersi dell’attività di oggi sia scomparso improvvisamente dai canali ufficiali del Sindaco.