Sarno. L’azienda speciale comunale arriva in Consiglio Comunale.

“Sarno Servizi Integrati” questo sarà il nome della multiutility a capitale pubblica del comune. L’azienda speciale è pronta per essere varata dopo l’approvazione del consiglio comunale il prossimo 13 aprile con la discussione in aula per l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo. La sede della società, la cui durata secondo lo statuto in redazione avrà una durata stimata di trent’anni, è stata individuata presso la sede comunale, dove inizialmente si terranno le sedute del consiglio di amministrazione e gli incontri della gestione. Il management potrà, però decidere di individuare una nuova sede sociale sul territorio comunale con una stima dei costi di 30.000 € annui.















Il bilancio previsto.

Nella spesa prevista di circa un milione di euro annuali per l’assunzione del personale sono previste varie figure professionali. Le figure da selezionare per il funzionamento dell’azienda saranno: un revisore dei conti, un consulente di lavoro, un consulente giuridico, un consulente economico, tre impiegati di segreteria, dieci operai, quattro ausiliari della sosta, due specialisti nell’organizzazione degli eventi e otto unità operative per assicurare l’espletamento di vari servizi.





















La composizione della società.

Per la direzione della “Sarno Servizi Integrati”, come riporta il quotidiano “La Città”, è prevista la nomina di un direttore generale, che sarà individuato dal sindaco attraverso una procedura di selezione comparativa con uno stipendio di circa 78 mila euro annui. Il CDA, sarà composto oltre che dal presidente anche da due consiglieri per cui sono previsti invece solo dei gettoni di presenza e rimborsi spesa. Nella mission della nuova azienda partecipata del Comune la manutenzione degli immobili, dei siti storici e culturali della città, manutenzione delle strade, cura del verde pubblico, gestione dei servizi cimiteriali, delle lampade votive e dell’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali. Inoltre è prevista anche la gestione degli impianti sportivi, della mensa e del trasporto scolastico.











Leggi anche COVID. Il bollettino dei contagi nella provincia di Salerno