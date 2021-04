VIDEO – Scafati. Michele Russo: “l’esperienza Salvati è al capolinea”

Scafati. Salvati dopo l’azzeramento della giunta e la mancanza di numeri in consiglio comunale è un sindaco sempre più isolato

Scafati. Michele Russo: “l’esperienza Salvati è al capolinea”.

Salvati dopo l’azzeramento della giunta e la mancanza di numeri in consiglio comunale è un sindaco sempre più isolato proprio nel momento più delicato per la città. A sottolineare la crisi il capogruppo consiliare di “Insieme per Scafati” Michele Russo.

La mozione di sfiducia.

Insieme per Scafati fin dalle prime ore dell’azzeramento della giunta ha lanciato l’appello affinché si muova una mozione di sfiducia all’indirizzo della maggioranza Salvati che ormai sembra già giunta al suo capolinea politico.

L’ACSE.

Il sindaco potrebbe uscire dalla crisi ed essere “salvato” dalla modifica allo statuto dell’ACSE l’azienda speciale del comune che permetterebbe così al primo cittadino di potere trattare con i responsabili di una eventuale rimodulazione della sua amministrazione

Il servizio è di Tiziana Zurro

