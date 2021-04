Castellammare di Stabia. Schianto in galleria. Una donna è in condizioni serie in ospedale. L’impatto è avvenuto nella galleria Privati

Schianto in galleria. Una donna è in condizioni serie in ospedale. L’impatto è avvenuto nella galleria Privati a Castellammare di Stabia. Una coppia che viaggiava con una moto di grossa cilindrata sarebbe finita, per cause da accertare, contro il guardrail della galleria.

Il trasporto in ospedale.

I due sono stati trasportati all’ospedale San Leonardo di Castellammare. Le condizioni della donna che viaggiava sul sellino posteriore della motocicletta sarebbero serie. Gli agenti della polizia stradale di Sorrento dovranno tentare di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La fonte è “Il Corrierino”.

